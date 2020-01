Mobius Final Fantasy : l'aventure est terminée, la fin du jeu et la fermeture des serveurs datée

Les ambitions de Square Enix pour Mobius Final Fantasy étaient importantes, l'éditeur désirant vraiment faire un succès de ce jeu de rôle et d'action tactique original.

Le projet a été lancé en 2016 sur mobiles, avec des graphismes de grande qualité alors peu communs pour les smartphones et tablettes. La sauce n'a cependant jamais pris, et malgré un portage PC pour essayer d'étendre la communauté, l'expérience liée à un univers en ligne va prochainement toucher à sa fin.

Elle profitera de la fin de la Saison 2 et de l'aventure du Guerrier du Désespoir pour fermer ses serveurs le 31 mars au Japon, et trois mois plus tard en Occident. Très précisément, c'est le 1er juillet 2020 à 3h00 que Mobius Final Fantasy deviendra inaccessible.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous les joueurs qui nous ont soutenus depuis le début du service le 3 août 2016. C'est avec un cœur gros que nous devons maintenant vous apporter cette triste nouvelle. Nous continuerons à mettre à jour les événements en jeu, y compris la conclusion de l'histoire du Guerrier du Désespoir, jusqu'à la fin du service. Nous espérons donc sincèrement que vous verrez le sort de nos aventuriers jusqu'au bout. Merci d'avoir combattu aux côtés des Guerriers de Lumière et d'avoir fait partie du monde de Mobius Final Fantasy. Puissiez-vous continuer à apporter la lumière de l'espoir à ceux qui vous entourent.

Les services fermeront progressivement jusqu'à la date fatidique : les notifications n'apparaîtront plus à compter d'aujourd'hui, et la Magicite ne sera plus vendue après le 31 mars. Mais si vous êtes un inconditionnel de Mobius Final Fantasy, vous aurez tout de même du contenu jusqu'au dernier moment.