MONARK : de l'Ego, des démons et une étrange académie dans le nouveau JRPG de FuRyu et Lancarse

Depuis le début du mois, FuRyu tease son nouveau jeu intitulé MONARK, un JRPG prenant place dans une école par d'anciens développeurs de (Shin) Megami Tensei. Il a finalement été dévoilé dans l'Archipel ce jeudi avant que sa localisation occidentale ne suive quelques heures plus tard, une bonne habitude qui tend à se répéter et nous n'allons pas nous en plaindre. Avant de découvrir plus en détail ce qu'il proposera, place à une première bande-annonce nous présentant de nombreux personnages aux designs réalisés par so-bin.

Ce jeu développé par Lancarse (Lost Dimension) nous plongera donc au cœur de la Shin Mikado Academy, une école enveloppée dans une brume rendant fou, empêchant ses occupants de s'en évader. En développant notre Ego, il faudra que nous affrontions les sept Pactbearers dans l'Otherworld afin de briser leurs pactes et dissiper ce miasme. Pour avoir tous les détails connus du scénario écrit par Fuyuki Hayashi et Ryutaro Ito sous la supervision de Kazunari Suzuki et Aya Nishitani, voyez ci-dessous :

Jusqu'où iriez-vous pour sauver ceux que vous aimez ? Affronteriez-vous les menaces qui vous entourent ? Seriez-vous capable de faire face à vous-même ? Votre monde est plongé dans la folie lorsqu'une mystérieuse brume mortelle entoure Shin Mikado Academy. Dans le but de sauver vos amis, vous entrez dans l'Otherworld, une dimension alternative remplie de démons. À l'intérieur de ce royaume énigmatique, vous devrez apprendre à exploiter votre Pouvoir de Vanité afin de conjurer un bataillon de Fiends, dont le pouvoir provient de l'Ego de leur maître. Développez votre Ego à travers divers tests psychologiques pour améliorer le pouvoir de vos Fiends et ainsi mener des combats contre les sept « Pactbearers », à l'origine des problèmes de l'académie. Embrassez le pouvoir qui se cache derrière votre folie pour gagner en puissance. Attention toutefois à ne pas aller trop loin, où vous risqueriez de perdre le contrôle. Vos camarades de classe et vos professeurs vous aideront dans votre quête pour corriger les anomalies présentes sur le campus. Caractéristiques principales Une descente dans la folie : Explorez la brume présente dans le monde réel ou bien combattez à l'intérieur de l'énigmatique dimension alternative appelée Otherworld. Faites appel à vos alliés, combattez des ennemis et levez le voile sur les mystères qui planent sur l'académie. Sauverez-vous le monde ou deviendrez-vous fou jusqu'à vous détruire ?

: Explorez la brume présente dans le monde réel ou bien combattez à l'intérieur de l'énigmatique dimension alternative appelée Otherworld. Faites appel à vos alliés, combattez des ennemis et levez le voile sur les mystères qui planent sur l'académie. Sauverez-vous le monde ou deviendrez-vous fou jusqu'à vous détruire ? Dans la brume et l'Au-delà : Plongez dans un royaume sombre où la réalité et le Soi entrent en collision. Les mondes mystérieux que vous visiterez prendront vie dans un style sombre, surréaliste et néo-fantastique, avec des personnages au design complexe et des décors évocateurs.

: Plongez dans un royaume sombre où la réalité et le Soi entrent en collision. Les mondes mystérieux que vous visiterez prendront vie dans un style sombre, surréaliste et néo-fantastique, avec des personnages au design complexe et des décors évocateurs. Le pouvoir de l'Ego : Renforcez votre Ego et personnalisez l'apparence et les capacités des Fiends que vous débloquerez au cours de votre aventure. Prenez-en le contrôle durant les combats et utilisez le système tactique libre pour positionner vos unités et anéantir vos ennemis.

Ci-dessous, vous pouvez écouter plusieurs extraits de la bande-son, qui promet d'être de qualité avec d'un côté des musiques de fond composées par Tsukasa Masuko, qui a travaillé sur de nombreux jeux SMT, et de l'autre des chansons interprétées par divers artistes (KAF, RIM, harusaruhi, Isekaijoucho, KOKO, CIEL), tel que le thème entendu dans le trailer, se nommant Nihil.

MONARK sortira sur PS5, PS4 et Switch le 14 octobre au Japon et en Asie (distribué par Clouded Leopard Entertainment), avant de débarquer au début de l'année 2022 dans le monde, se dotant alors d'une version PC. Il faudra en revanche se contenter de textes en anglais pour la version européenne, mais il y aura le dual audio (anglais et japonais). Une édition physique limitée sur consoles sera commercialisée au prix de 74,99 £ en Europe et 99,99 $ en Amérique du Nord, réservée aux boutiques en ligne de NISA. À ce tarif, vous obtiendrez le contenu suivant :

Le jeu MONARK en édition Deluxe ;

Un artbook à couverture rigide ;

L'OST VANI sur CD ;

Un poster en toile représentant les Sept Péchés ;

Un set de cinq stands en acryliques Pieces of Ambition ;

Une boîte collector.

Ladite édition Deluxe qui sera aussi vendue à part disposera d'une jaquette réversible, d'un mini-artbook et d'extraits de la bande-son au format numérique. De nombreux visuels sont disponibles en page suivante pour le plaisir des yeux.

