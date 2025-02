Monster Hunter Wilds : les tests sont là, la presse anglophone a adoré

Monster Hunter Wilds sera lancé en fin de semaine, sept ans après Monster Hunter World, le jeu de plus vendu de Capcom. Le titre est attendu par des millions de joueurs, mais en attendant de partir affronter de gigantesques monstres dans les Forbidden Lands, la presse anglophone livre son verdict.

Sans surprise, Monster Hunter Wilds est excellent, les notes sont très élevées et les testeurs ont adoré le jeu de Capcom. Le gameplay est ultra satisfaisant, les batailles contre les monstres sont épiques, les créatures sont variées et le monde ouvert est un régal à explorer. Il y a quand même des points noirs, comme un scénario assez prévisible et quelques soucis liés à l'interface utilisateur.

La date de sortie de Monster Hunter Wilds est fixée au 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.