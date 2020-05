Mortal Kombat 11: Aftermath s'apprête à réécrire l'histoire dans sa bande-annonce de lancement

Depuis son annonce en début de mois, Mortal Kombat 11: Aftermath bénéficie d'une campagne promotionnelle intense à grands coups de vidéos. Cette semaine encore, nous avons ainsi pu profiter des amusants coups finaux Friendships, d'une vidéo dédiée à Fujin et de deux séquences de gameplay opposants les légendes du cinéma que sont RoboCop et Terminator. NetherRealm Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment dévoilent désormais ce qui pourrait bien marquer un point final à toutes les bandes-annonces, puisqu'il s'agit du trailer de lancement.

Au menu de ces deux minutes bien épiques, nous avons avant tout des passages cinématiques que nous pourrons découvrir à travers les 5 nouveaux chapitres du scénario, qui mettront en scène les personnages introduits en DLC tels que Sindel ou encore Nightwolf alors que les lignes temporelles vont une fois de plus être bouleversées. Les nouveaux venus que sont Fujin, Sheeva et RoboCop sont également mis en avant avec leur gameplay bien violent, marque de fabrique de la saga. D'ailleurs, si vous souhaitez en voir un peu plus sur leurs panels de coups respectifs, un Kombat Kast a eu lieu hier soir, à retrouver en intégralité ci-dessous.

Allez, encore quelques jours à patienter pour profiter du contenu de Mortal Kombat 11: Aftermath, de sortie le 26 mai sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. L'extension sera disponible séparément au prix de 39,99 € seule, ainsi qu'en bundle avec le Kombat Pack contre 49,99 € ou avec le jeu de base pour 59,99 €.