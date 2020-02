Mortal Kombat 11 célèbre la Saint-Valentin avec des Brutalities et des modificateurs

Mortal Kombat 11, c'est du combat, de la violence, du sang et des tripes à l'air, mais également de l'amour. Eh oui, jusqu'au 17 février prochain, le jeu de NetherRealm Studios et Warner Bros. célèbre la Saint-Valentin avec un évènement et du contenu à débloquer.

Be mine… FOREVER! The Valentine’s Day Tower is now live, featuring NEW Brutalities for Kano, Jax and Kitana! #MK11 pic.twitter.com/00z4w2mL9w — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) February 13, 2020

Les joueurs peuvent en effet découvrir l'évènement Sois à moi dans le mode Tours du Temps, et cela de manière gratuite. Ce sera l'occasion d'utiliser de nouveaux modificateurs comme l'Ours peluche de Mileena, les Flèches de Cupidon, les Cœurs en Sukre, les Cœurs Conquis et les Roses. Les joueurs peuvent également gagner des Brutalities et des skins pour Kano, Jax et Kitana, ainsi que des pièces de module, quelques-uns de ces éléments sont à admirer ci-dessus dans la vidéo.

Enfin, les studios annoncent que la huitième saison de la Kombat League débutera le 18 février prochain, les joueurs pourront ainsi participer à la Season of Naknadan Greed via une mise à jour gratuite jusqu'au 17 mars prochain.