Mortal Kombat Kollection Online : la trilogie originale améliorée bientôt sur PC, PS4, Xbox One et Switch ?

Il est quand même étrange que le PEGI n'ait toujours pas trouvé de parade pour éviter de révéler des projets avant que les éditeurs ne le fassent.

Car oui, l'organisme de classification des jeux vidéo européens vient encore de frapper, en nous apprenant l'existence d'un jeu vidéo non officialisé par Warner Bros. Games. Il s'agit d'un certain Mortal Kombat Kollection Online, qui regrouperait des versions modernisées et dotées d'un mode en ligne de Mortal Kombat, Mortal Kombat II et Mortal Kombat III sur PC, PS4, Xbox One et Switch.



Mortal Kombat Kollection Online est le regroupement de la trilogie originale Mortal Kombat que les fans ont toujours voulu. Graphismes, gameplay et fonctionnalités en ligne améliorées proposent une expérience incroyable qui redonne vie à ces « klassiques ».

Autrement dit, nous aurions affaire à une version encore plus poussée de Mortal Kombat Arcade Kollection, paru sur PC, PS3 et Xbox 360 en 2011. Le projet n'est néanmoins pas totalement inconnu du grand public. Blind Squirell Games a en effet annoncé en avril dernier qu'il avait un temps travaillé à sa réalisation, avant de le ranger au placard, et que le développeur Danny Huynh ne dévoile quelques images conceptuelles de l'interface pour nous donner une idée de son travail, laissant d'ailleurs apercevoir un mode inédit appelé Krypte.

En toute logique, Blind Squirell Games aurait repris son travail sur ce Mortal Kombat Arcade Kollection, qui pourrait être annoncé dans les semaines qui viennent.