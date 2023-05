Mortal Kombat : un teaser qui joue la montre mis en ligne, bientôt l'annonce de MK12... ou d'un reboot ?

La période des grosses annonces estivales est proche et il y a un jeu dont les amateurs de versus fighting attendent de pied ferme la révélation, Mortal Kombat 12. En effet, plus tôt cette année, David Zaslav a clairement évoqué cet intitulé, ne laissant plus de place au doute quant à la nature du prochain jeu développé par NetherRealm Studios, alors qu'Ed Boon avait fin 2022 laissé entendre que ce serait soit ça ou un Injustice 3. Mais il se pourrait tout de même que nous ayons été bernés sur un point, à savoir son réel intitulé.

La chaîne officielle de la licence vient en effet de dévoiler un court teaser de 16 secondes intitulé « It Is Almost Time », qui nous montre une horloge dont la trotteuse parcourt les secondes à partir du 9 jusqu'au 11, avant de... se bloquer et passer directement au 1. Si le fait qu'il s'agit d'un teasing du prochain jeu ne fait aucun doute, se pourrait-il qu'au lieu d'un Mortal Kombat 12 numéroté tel quel, nous ayons droit à la place à un reboot total et donc un simple Mortal Kombat nouvelle génération ?

Après tout, le Mortal Kombat de 2009 (MK9 pour les intimes), Mortal Kombat X et Mortal Kombat 11 forment une trilogie dont les scénarios se suivent, avec en conclusion l'anéantissement de Kronika par Liu Kang, qui était alors en charge de réécrire l'histoire grâce aux Sables du temps, sans parler des évènements du DLC Aftermath se déroulant après l'une des deux « bonnes » fins. Dans tous les cas, c'est donc une histoire dans une toute nouvelle temporalité qui nous attend.

En attendant la révélation, ou d'autres teasers plus explicites, vous avez donc le temps de rattraper votre retard si jamais vous n'avez pas encore joué à Mortal Kombat 11 Ultimate, vendu à partir de 23,24 € sur Amazon.