MSI GE66 Raider Dragonshield Limited Edition : un PC portable designé par Colie Wertz dévoilé en images

Bine connu pour ses composants pour ordinateurs et également pour ses PC portables pour gamers, MSI vient de dévoiler aujourd'hui le GE66 Raider Dragonshield Limited Edition, un ordinateur pour joueurs nomades au design un peu particulier, il a en effet été réalisé par Colie Wertz.

Concept artist et modélisateur 3D, Colie Wertz est bien connu à Hollywood, il a en effet travaillé sur les effets visuels de Captain America, Transformers, Iron Man, Lone Ranger ou encore du futur Dune de Denis Villeneuve. Grand amateur de science-fiction, il a retranscrit sa passion pour les vaisseaux spatiaux dans le design du MSI GE66 Raider Dragonshield Limited Edition, inspiré de vaisseaux de combats rapides et fins, à l'image du PC portable. Colie Wertz déclare :

J'ai imaginé que le logo Dragonshield était le cœur du design de la machine. En faisant cela, j'ai ensuite imaginé que ce logo pourrait prendre une place importante sur l'arrière d'un vaisseau spatial qui serait pourvu d'ailes.

Si Colie Wertz s'est occupé du design du PC, MSI a apporté son savoir-faire pour les composants sous le capot du GE66 Raider Dragon Shield Limited Edition, avec un écran disposant d'un taux de rafraîchissement de 300 Hz sur une dalle IPS antireflet, question rapidité d'affichage, difficile de faire mieux. Le constructeur a également placé une batterie de 99,9 Whr, « la capacité la plus puissante jamais utilisée sur un notebook à ce jour » et surtout la maximum autorisée par l'administration américaine en charge de la sécurité des transports. Pour accompagner le PC, MSI propose également une souris, un tapis et une statuette de vaisseau Dragonshield.

Vous pouvez retrouver les GE66 Dragonshield sur le site de MSI, le modèle 10SF-447FR avec un i7-10875H, une RTX 2070 et 16 Go de RAM à 2 799,99 € chez Grosbill. Une vidéo de présentation est disponible ci-dessus, de même que des images sur la seconde page.