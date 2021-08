My Hero One's Justice 2 : Shinso Hitoshi prend le contrôle de la situation avec le Season Pass 2, des costumes World Heroes' Mission offerts

Nous avions quitté My Hero One's Justice 2 en mai dernier avec la sortie de Gentle Criminal et La Brava, un duo extravagant faisant office de dernier combattant du Season Pass. Sauf que c'était sans compter sur Bandai Namco et les ayants droit de la licence qui avaient alors annoncé qu'un Season Pass 2 suivrait dans les mois suivants. En début de mois, le Weekly Shonen Jump a ainsi dévoilé que Shinso Hitoshi serait le premier personnage à l'intégrer, et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour qu'il soit jouable puisqu'il est de sortie ce jeudi.

Au-delà du doublage anglais à des années-lumière de la prestation japonaise de Wataru Hatano, nous découvrons donc Shinso en action, dont l'Alter Lavage de Cerveau rendra en jeu son adversaire confus, sans que son masque ne semble avoir une quelconque utilité. Il faut dire qu'une telle capacité n'est pas simple à retranscrire. Offensivement, il combattra donc surtout en utilisant les mêmes rubans qu'Eraser Head. Si vous êtes intéressés, il est vendu 3,99 € à l'unité ou peut être obtenu dans le Season Pass 2 coûtant lui 19,99 €. Quatre autres personnages sont attendus dans les mois à venir, qui seront sans aucun doute issus de l'actuelle saison de l'anime.

Par ailleurs, des costumes du long-métrage World Heroes' Mission actuellement diffusé dans les salles japonaises peuvent être obtenus. Profitez-en, ce Three Musketeers Set est temporairement gratuit ! Enfin, si jamais vous hésitez à vous procurer le jeu, une démo est désormais disponible, avec le début de l'aventure, 6 personnages jouables dans les combats libres et même la possibilité de débloquer des éléments de personnalisation. Des visuels des nouveautés sont disponibles en page suivante.

Et si vous souhaitez vous procurer My Hero One's Justice 2, Amazon le vend 29,99 €.