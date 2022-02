MAJ Naruto to Boruto: Shinobi Striker, une date de sortie, de nouveaux visuels et une bande-annonce pour Kawaki

En attendant un éventuel nouveau projet vidéoludique au sein de l'univers de Naruto, les joueurs doivent se contenter de l'infatigable Naruto to Boruto: Shinobi Striker, qui en est déjà à son Season Pass 4 depuis l'an dernier. Ce dernier va tirer sa révérence avec l'ajout de Kawaki, personnage majeur du manga et de l'anime Boruto, qui avait été annoncé de longue date sans doute pour attirer les fans et dont quelques visuels avaient été diffusés fin décembre.

Bonne nouvelle si vous l'attendiez, son arrivée est proche et se fera le vendredi 4 février, comme annoncé par Bandai Namco. Quelques images ont été partagées par la même occasion, nous montrant d'un côté Kawaki face à Boruto, de l'autre un avatar de joueur arborant sa tenue et sa coupe de cheveux, et utilisant l'une de ses techniques, qui feront partie du pack payant inclus dans le Season Pass 4, le personnage additionnel étant pour ne pas changer gratuit.

Mise à jour : à la veille de son arrivée, voici sa bande-annonce nous le montrant en action. La vidéo semble par ailleurs teaser d'autres ajouts à venir, sans doute dans un Season Pass 5...

Naruto to Boruto: Shinobi Striker est dans tous les cas toujours en vente sur Amazon au prix de 24,99 €.