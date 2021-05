Netflix : les nouveautés de juin 2021 en France datées, demandez le programme !

Tous les mois sont chargés avec Netflix, qui n'en finit plus d'étoffer son catalogue avec des ajouts en tout genre. Du côté des classiques, en juin 2021, nous pourrons regarder Stuart Little, Bienvenue à Zombieland ou encore la trilogie Taken. Si vous aimez les séries originales de la plateforme, vous pourrez retrouver la deuxième partie de Lupin, la nouvelle saison d'Elite, ou encore le petit nouveau Sweet Tooth. Il y en aura également pour les fans d'animation avec une sélection de films Gundam, le long-métrage Le Dragon-Génie par les créateurs de Shrek, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie, ou encore The Seven Deadly Sins: Dragon's Judegment.



Le calendrier complet du mois à venir est disponible ci-après.

1er juin Bienvenue à Zombieland

La Délicatesse

Stuart Little

Les Real Housewives d'Atlanta - Saisons 3 et 4 3 juin Trois mètres au-dessus du ciel - Saison 2

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie - Parties 1 et 2 4 juin Sweet Tooth, produit par Robert et Susan Downey Jr.

Vikings - Saison 6 Partie A 9 juin Awake, avec Gina Rodriguez

11 juin Lupin - Partie 2

Le Dragon-Génie, par les producteurs de Shrek

Trese

14-17 juin Élite : Histoires Courtes 15 juin Libérez votre esprit

Workin' Moms - Saison 5

Taken, la trilogie avec Liam Neeson 16 juin Suits - Saison 9 17 juin Black Summer - Saison 2 18 juin Elite - Saison 4

Un papa hors pair, avec Kevin Hart

Mobile Suit Gundam

Movie I: Special Edition



Movie II: Soldiers of Sorrow



Movie III: Encounters in Space



Char's Counterattack 20 juin The Sinner - Saison 3 23 juin Séduction Haute Tension - Saison 2

La Casa de Las Flores : Le Film 24 juin The Naked Director - Saison 2 25 juin Sex/Life

The A List - Saison 2 28 juin The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement

29 juin Black Lightning - Saison 4 30 juin Chronique d'un meurtre : L'affaire Toscan du Plantier Prochainement Valkyrie Apocalypse

