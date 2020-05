NETFLIX : Snowpiercer, un trailer inédit pour la nouvelle série adaptée du Transperceneige

Dans la carrière de Bong Joon-ho, le long-métrage Snowpiercer est sûrement sa réalisation hollywoodienne la plus marquée. Pourtant, le film de 2013 est basé sur une œuvre bien française, une bande-dessinée parue en 1982 sous le nom de Le Transperceneige.

Le récit post-apocalyptique nous conte l'histoire des derniers survivants de l'espèce humaine, regroupés dans un immense train parti pour un circuit sans fin autour de la Terre. Le véhicule est cependant hiérarchisé de telle sorte que les personnes les plus pauvres sont regroupées à l'arrière du train dans des conditions déplorables, alors que les plus fortunés vivent dans le luxe des wagons de tête. L'histoire avait séduit sous ses deux précédentes formes, et va revenir avec une nouvelle adaptation en série sur TNT dès ce 17 mai, à raison d'un épisode par semaine.



La bonne nouvelle, c'est que Netflix se chargera de diffuser les épisodes avec une semaine de décalage, à compter du 25 mai 2020, sachant que la saison est découpée en dix chapitres. Le projet est réalisé par Josh Friedman (scénariste de La Guerre des Mondes version Spielberg et Terminator: Dark Fate) avec Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Mickey Sumner, Annalise Basso, Sasha Frolova et Alison Wright dans les rôles titres. Et pour les curieux, Netflix France vient de sortir une nouvelle bande-annonce sous-titrée pour nous mettre dans le bain.

