NieR Replicant ver.1.22474487139… : une bande-annonce de gameplay sous tension pour l'Action-RPG

L'année prochaine, nous allons pouvoir (re)découvrir Nier sous un nouveau jour à travers NieR Replicant ver.1.22474487139..., une remastérisation de la version PS3 japonaise du premier épisode, se déroulant avant les évènements de NieR: Automata. Depuis le Tokyo Game Show en septembre dernier, hormis quelques visuels, nous n'avions plus eu de nouvelle du projet. Il a comme prévu refait surface cette nuit lors du pré-show des Game Awards 2020 avec une bande-annonce inédite.

Cette dernière a pour but de nous dévoiler le gameplay qui n'aura rien à envier au jeu de PlatinumGames. Ça pulse et l'action ne manquera pas, les joueurs n'ayant pas connu cet épisode à l'époque sur PS3 et Xbox 360 devraient se régaler !

Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre copie de NieR Replicant ver.1.22474487139... sur Amazon au prix de 54,99 € sur PS4, Xbox One et PC, sa sortie étant fixée au 23 avril 2021 par chez nous.

