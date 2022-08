Nightingale : l'ambitieux jeu d'action des anciens de BioWare reporté, mais il va passer à l'Unreal Engine 5

Dès sa révélation aux Game Awards 2021, Nightingale avait tapé dans l'œil de nombreux joueurs grâce à son concept mêlant FPS, coopération, survie, craft et combats contre des monstres géants. Il a aussi suscité l'intérêt par le fait qu'il s'agisse du premier titre d'Inflexion Games, studio dirigé par Aaryn Flynn et des anciens de BioWare, depuis racheté par Tencent.



Les apparitions du projet ont été rares, mais alléchantes, et le jeu était aux dernières nouvelles toujours dans les rails pour sortir en Accès Anticipé avant la fin d'année 2022. Malheureusement, il n'échappera pas à son report, comme la quasi-totalité des jeux du moment, et Inflexion Games prévoit désormais de lancer l'Early Access sur PC au premier semestre 2023. Ce temps de développement supplémentaire leur permettra de peaufiner l'expérience, et surtout de transiter sereinement vers Unreal Engine 5, là où l'équipe travaillait actuellement sur UE4.



Realmwalkers,

Nous avons pris la décision difficile de reporter la sortie en accès anticipé de Nightingale au premier semestre 2023. Nous aurons plus de nouvelles sur le calendrier spécifique à un stade ultérieur.

Le report est basé sur deux considérations : la première est une mise à niveau vers Unreal Engine 5. Après avoir examiné le potentiel d’UE5, nous avons décidé de mettre à niveau maintenant plutôt que d’attendre après la sortie.

Deuxièmement, Inflexion Games s’engage à offrir la meilleure expérience possible et à tenir la promesse de ce que l’univers des royaumes de Nightingale a à offrir aux joueurs. Pour y parvenir, le temps supplémentaire permettra à l’équipe d’apporter des améliorations clés, de renforcer le contenu et de peaufiner le gameplay.

Dans les semaines à venir, vous aurez plus de nouvelles du jeu et du développement de la part de l’équipe. D’ici là, nous vous remercions de votre soutien continu et de votre enthousiasme pour ce que nous faisons. Cela peut prendre un peu plus de temps pour que les portails mystiques des Fae s’ouvrent, mais nous vous remercions de faire ce voyage avec nous.