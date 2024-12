Nintendo se paye 100 % du studio derrière Xenoblade

Nintendo n'est pas vraiment présent dans la course aux rachats de studio, préférant créer des liens solides et durables avec des développeurs tiers. Mais, en 2001, il avait quand même mis la main sur Retro Studios, qui développait alors Metroid Prime pour la GameCube. En 2007, Nintendo rachetait la majorité des parts de MonolithSoft, développeur des Xenosaga et Baten Kaitos.

Le géant japonais possédait alors 80 % des parts de MonolithSoft, puis 96 % en 2011, ne laissant que 4 % à Hirohide Sugiura, Tetsuya Takahashi et Yasuyuki Honne, fondateurs du studio. Cependant, comme l'a remarqué Automaton, Nintendo détient désormais 100 % de MonolithSoft. Cela ne risque pas de changer grand-chose aux jeux du studio, mais MonolithSoft appartient désormais totalement à Nintendo.

Pour rappel, la franchise Xenosaga a laissé sa place aux Xenoblade, nous avons eu droit à Xenoblade Chronicles 3 il y a deux ans et une version remastérisée du premier opus, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, sortira sur Nintendo Switch l'année prochaine. Vous pouvez déjà le précommander à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.