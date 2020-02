Nioh 2 : une vidéo et de belles images pour la sortie de l'Ultime Démo et son imposant boss

Si vous faites partie de ce public qui attend Nioh 2 de pied ferme, vous êtes sûrement au courant qu'une Démo Ultime sera disponible ces prochains jours, avec la possibilité de conserver l'apparence de notre héros pour la vraie aventure. Elle est jouable depuis ce matin sur le PlayStation Plus, et sera accessible jusqu'au lundi 2 mars à 8h59, alors ne traînez pas !

Une vidéo et des images nous montrent sinon une partie de son contenu (et plus encore), à commencer par le yokai Ryomen Sukuna qui sera au cœur des missions de la démo. Avec ses deux corps attachés, ses quatre bras et ses armes variables, ce roi des démons sera un boss redoutable. Les captures montrent sinon Kashin Koji, un mystérieux personnage équipé d'un bâton khakkhara, Sen no Rikyu, un maître de la cérémonie du thé qui a servi plusieurs daimyos, ou encore, Saito Yoshitatsu, qui domine la région de Mino.

Nous avons sinon un aperçu du vieillissement de notre héros Toukichiro, du retour du Salon de Thé Caché où nous pourrons gérer nos batailles de clans et échanger des Points de Gloire contre des objets, ou de la Collection d'Ustensiles de Thé, à compléter en ramassant des collectibles dans l'univers du jeu. La date de sortie de Nioh 2 est fixée au 13 mars 2020 sur PS4.



