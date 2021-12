Noël 2021 : les développeurs et éditeurs vous souhaitent de joyeuses fêtes avec des cartes de vœux

Page 6 : Les cartes de vœux des développeurs et éditeurs - Partie 5

Noël, c'est demain, et de nombreuses personnes s'apprêtent à réveillonner, toujours dans les étranges conditions imposées par la crise sanitaire. Que vous passiez la fin d'année seul, en famille ou entre amis, nous vous souhaitons encore une fois de passer des fêtes de fin d'année les plus joyeuses possible.

De nombreux éditeurs et développeurs ont fait de même ces derniers jours, et comme chaque année, nous avons compilé leurs meilleures cartes de vœux au même endroit, avec déjà une centaine de visuels à apprécier. Qu'il s'agisse de vidéos, de photos, de montages ou d'illustrations faites exclusivement pour l'occasion, il y en a pour tous les goûts, et pour les amateurs de tous types de jeux. Une bonne manière de s'émerveiller devant la diversité du milieu vidéoludique du moment.

Nous mettrons cet article à jour dans les heures qui viennent si d'autres studios expriment leurs vœux sur les réseaux sociaux.

