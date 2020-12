Noël 2020 : les développeurs et éditeurs vous souhaitent de joyeuses fêtes avec des cartes de vœux

Attendez, c'est déjà Noël ? 2020 touche à sa fin, et nous passerons au 25 décembre dans quelques heures : GAMERGEN.COM vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes, quelle que soit la manière dont vous les passiez. Les développeurs et éditeurs de jeux vidéo du monde entier ont eux aussi souhaité adresser leurs vœux à leur communauté via les réseaux sociaux et le PlayStation Blog.

Il y en a pour tous goûts, des cartes virtuelles animées aux montages simplistes, en passant par les illustrations originales plus travaillées. Une grande partie de l'industrie s'est prêtée au jeu, pour le plus grand bonheur des joueurs : de quoi nous donner envie de mieux retrouver ce beau petit monde au début de l'année 2021. Laquelle de ces cartes de vœux a votre préférence ?

Nous rajouterons des images si d'autres studios en dévoilent de nouvelles dans les heures qui viennent, mais d'ici là, profitez bien des dernières heures avant le réveillon.

