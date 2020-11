NVIDIA : 4 nouveaux jeux compatibles DLSS, et une carte RTX Deathrun pour Fortnite

NVIDIA vient d'annoncer la prise en charge du DLSS dans quatre nouveaux jeux, dont le tout récent Call of Duty: Black Ops Cold War, évidemment, avec jusqu'à 85 % de performances en plus en 4K, et qui bénéficie également de la prise en charge du ray tracing DXR et des technologies Reflex, Ansel et Highlights du constructeur.

Le DLSS permet pour rappel de profiter d'un taux d'images par seconde plus élevé tout en conservant une qualité d'image optimale, et il est également inclus dans War Thunder (30 % de performances en plus en 4K), Enlisted (55 % de performances en plus en 4K) et Ready or Not (120 % de performances en plus en 4K).

Enfin, NVIDIA dévoile RTX Deathrun, une carte personnalisée pour Fortnite, créée par Shride et Pimit et accessible dans le mode Créatif avec le code 2623-0157-9251. La map permet d'explorer plusieurs environnements mettant en avant les améliorations graphiques apportées par le ray tracing dans le jeu d'Epic Games, et le but est évidemment d'arriver au bout de la carte le plus vite possible.

