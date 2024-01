NVIDIA : un driver pour la RTX 4070 SUPER, des jeux DLSS et un palier pour Relfex

NVIDIA a fait sa rentrée au CES 2024 en présentant ses nouvelles cartes graphiques, certaines n'ont pas tardé à arriver sur le marché. La GeForce RTX 4070 SUPER est déjà disponible contre 659 € chez les revendeurs habituels, le constructeur publie donc en toute logique un nouveau driver à télécharger via GeForce Experience ou son site officiel.

NVIDIA annonce au passage que sa technologie Reflex est désormais incluse dans plus de 100 jeux. Elle permet pour rappel de réduire la latence, bien pratique dans les jeux compétitifs, le constructeur rajoute qu'en 2023, « plus de 50 millions de joueurs GeForce ont passé plus de 10 milliards d'heures » sur des titres prenant en charge NVIDIA Reflex, comme Call of Duty: Modern Warfare III, Counter-Strike 2, Fortnite, Overwatch 2, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Diablo IV, Remnant 2, Red Dead Redemption 2, Ratchet & Clank: Rift Apart ou encore Marvel's Spider-Man Remastered.

Enfin, NVIDIA annonce une petite liste de jeux qui bénéficient désormais du DLSS, à savoir Dead Signal, Palworld, United 1944 et Who is Abby. Vous pouvez retrouver la RTX 4070 SUPER sur Amazon et la Fnac.