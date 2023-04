NVIDIA lance sa carte graphique GeForce RTX 4070 avec une offre pour Overwatch 2

Il n'est pas simple de suivre l'évolution du catalogue de NVIDIA, le constructeur lance régulièrement de nouvelles cartes graphiques pour joueurs, mais au lieu de se concentrer sur les performances, il se consacre parfois au budget. Après les RTX 4080 et 4090 qui ont introduit le DLSS 3, puis la RTX 4070 Ti, voici enfin la GeForce RTX 4070 tout court.

Évidemment basée sur l'architecture Ada Lovelace comme tous les GPU Série 40, la RTX 4070 est donc compatible avec le DLSS 3, mais aussi la technologie NVIDIA Reflex. Le constructeur affirme que la carte graphique est 1,7 fois plus rapide avec le DLSS 3 que la RTX 3070 Ti, uniquement compatible DLSS 2, et 20 % plus rapide en moyenne sur les jeux traditionnels avec 23 % de consommation d'énergie en mois. Le constructeur propose une Founders Edition, mais les principaux partenaires ont eux aussi leurs modèles stockclockés ou overclockés, comme ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY et ZOTAC. La RTX 4070 va aussi être intégrée dans de nombreuses tours déjà montées.

La GeForce RTX 4070 est disponible dès maintenant, à partir de 659 €, ce qui en fait une carte graphique très abordable pour jouer en 1440p et profiter du ray-tracing, du DLSS 3 et de Reflex. Par ailleurs, NVIDIA lance une offre concernant Overwatch 2 : pour tout achat d'un GPU RTX Série 40 (4090, 4080, 4070 Ti ou 4070), vous pouvez obtenir l'Ultimate Battle Pass avec un Passe de combat Premium pour la Saison 4 (2 000 Pièces OW 2, le passage immédiat au niveau 20, des skins pour Soldat : 76 et D.Va, un porte-bonheur d'arme) et 1 000 Pièces OW 2 supplémentaires.

Vous pouvez retrouver les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Série 40 sur Amazon.