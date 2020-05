Oculus Quest : Facebook développerait un nouveau casque, plus léger, avec de meilleures manettes

L'Oculus Quest est à l'heure actuelle le casque de réalité virtuelle le plus séduisant, il vaut surtout le détour grâce à son absence de câbles, mais il peut également être connecté à un PC pour décupler ses possibilités. Un modèle qui rencontre un fort succès commercial, mais Facebook semble vouloir aller encore plus loin.

Comme le rapporte Bloomberg, Facebook développerait en interne un nouveau modèle de casque Oculus Quest, plus petit et léger, mais proposant un taux de rafraîchissement d'image plus rapide, avec des manettes améliorées. La firme comptait visiblement lancer cet Oculus Quest 2.0 en fin d'année 2020 après l'avoir présenté lors du prochain Oculus Connect, mais la pandémie de COVID-19 a chamboulé les plans de Facebook, qui espèrerait désormais lancer son casque en 2021. S'agirait-il des Oculus Del Mar et Oculus Jedi Controller repérés en mars derniers ? Probablement.

D'après les sources de Bloomberg, ce nouvel Oculus Quest serait 10 à 15 % plus petit, avec des modifications pour le rendre plus confortable. Facebook opterait pour davantage de plastique, comme sur l'Oculus Rift S, pour le rendre plus léger, avec également du changement pour l'attache, délaissant le caoutchouc et le velcro pour un matériau plus élastique. Les écrans seraient cadencés à 90 Hz au moins, contre 72 Hz sur le modèle actuel. Du 120 Hz serait envisagé, mais Facebook pourrait opter pour le 90 Hz afin de préserver la batterie. Ce nouvel Oculus Quest proposerait également un bouton physique pour régler la distance entre les lentilles et les yeux. Cette fonctionnalité sert pour rappel à éviter les maux de crâne après une longue utilisation.

Concernant les nouvelles manettes, elles seraient plus confortables, avec un design revisité pour que le cache de la batterie ne glisse plus. Et elles seraient évidemment compatibles avec le premier Oculus Quest. Enfin, quatre caméras externes seraient présentes pour regarder et bouger dans toutes les directions, et ce nouveau modèle serait aussi compatible avec l'Oculus Link, pour connecter l'Oculus Quest à un ordinateur.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, reste désormais à savoir si Facebook va dévoiler ce nouvel Oculus Quest lors de l'Oculus Connect 7 ou s'il va attendre encore un peu.

