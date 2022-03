One Piece Odyssey : un JRPG développé par ILCA dévoilé en vidéo pour le 25e anniversaire de la licence

Le live One Piece News Coo Online n'a pas vraiment été passionnant avec ses annonces déjà évoquées ces derniers jours, hormis la révélation de l'acteur jouant Shanks dans la future série live-action de Netflix, une illustration pour le film RED et surtout celle qui nous intéresse à présent, One Piece Odyssey ! Oui, la marque déposée l'été dernier concernait bien le prochain jeu majeur à destination des consoles et PC, qui prendra la forme d'un JRPG développé par ILCA (Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante) pour le 25e anniversaire de la licence et dont un premier trailer plutôt excitant a été diffusé.

L'équipage de Luffy va donc se retrouver éparpillé sur une île mystérieuse suite au naufrage du Thousand Sunny à la suite d'une tempête, que nous apercevons en piteux état... Pire encore, le chapeau de paille de notre héros a disparu ! Il nous est promis une nature déchaînée et des ruines, de puissants ennemis et une étrange rencontre avec le peuple local, dont fait sans doute partie le nouveau personnage introduit dans la vidéo, qui a de faux airs d'un Shandia. En plus de Monkey D. Luffy, nous pourrons également incarner Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Robin, Frankie et Brook, le tout au travers d'un système de quêtes et de donjons. Notez d'ailleurs l'apparition du Gorōsei, mais que peut-il encore manigancer ? Smoker jouera également un rôle, lui qui a disparu des radars depuis un moment.

« Nous sommes heureux de se joindre à la célébration du 25e anniversaire de One Piece grâce à la sortie de One Piece Odyssey. » a déclaré Katsuaki Tsuzuki, Producteur chez Bandai Namco Entertainment Inc. « Nous nous sommes associés à ILCA Inc. et avons travaillé en collaboration avec Eiichirō Oda afin de créer une grande aventure dramatique dans l'univers de One Piece, dans un jeu qui, nous l'espérons, dépassera les attentes des joueurs ».

Eiichirō Oda a lui conçu le design des personnages et monstres inédits apparaissant dans ce jeu, il y a de cela 3 ans, tandis que Motoi Sakuraba signe la bande-son ! Puisque les jeux suivent toujours l'anime en ce qui concerne les révélations, nous pouvons donc espérer voir Jinbe au casting d'une manière ou d'une autre malgré son absence dans ce premier aperçu. En revanche, il ne faudra sans doute pas compter sur les grands chamboulements faisant suite au chapitre 1044 paru officiellement ce dimanche.

One Piece Odyssey sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Des visuels peuvent être appréciés en page suivante. En attendant, vous pouvez toujours arpenter le monde ouvert de One Piece: World Seeker, vendu 22,99 € sur Amazon.