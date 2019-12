One Piece: Pirate Warriors 4, Big Mom et Kaido se rencontrent et dévoilent l'étendue de leur puissance en vidéo

Grâce à un scan du Weekly Shonen Jump diffusé sur la Toile avant même la sortie du magazine, nous avions appris la semaine dernière que Big Mom et Kaidō seront tous deux jouables dans One Piece: Pirate Warriors 4. Bandai Namco n'y va pas de main morte et partage carrément une bande-annonce inédite en ce début de semaine.

Les deux Empereurs ont une dent contre Luffy, que nous avons pu voir en action récemment, et ces forces de la nature auront bien des atouts dans leurs manches pour lui coller une raclée ! Dans le jeu, Charlotte Linlin pourra compter sur ses deux homies Zeus et Prometheus, pour des attaques foudroyantes et incendiaires dévastatrices. Kaidō, tout aussi gigantesque, maniera sa massue, mais pourra surtout prendre sa forme de dragon pour des actions aériennes, lui qui a fait trembler l'anime ce week-end ! Malheureusement, comme nous le craignions, il ne sera pas aussi imposant que dans l'œuvre d'Oda pour nous permettre d'arpenter les zones de jeu.

Ces deux monstres passeront entre nos mains dans One Piece: Pirate Warriors 4 à partir du 27 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Voir aussi : PREVIEW de One Piece: Pirate Warriors 4, c'est du déjà-vu, mais c'est sympa