One Piece: Pirate Warriors 4 : du gameplay pour Trafalgar Law, Sabo et Rob Lucci en vidéos

Alors que nous avons appris hier que One Piece: Pirate Warriors 4 disposera de quatre modes de jeux en ligne coopératifs, Bandai Namco continue ce qu'il avait entrepris en fin d'année dernière avec la diffusion de vidéos de gameplay pour chacun des personnages jouables.

Les heureux élus du jour sont au nombre de trois, répartis dans tout autant de camps de ce vaste univers qu'est One Piece. Le pirate Trafalgar Law, le Révolutionnaire Sabo et l'ex-membre du CP9 Rob Lucci sont ainsi à l'honneur. Pour ne pas changer, voici les descriptions de ces trois personnages disponibles sur le site officiel du jeu :

Trafalgar Law (Nouveau Monde)

Capitaine des Pirates du Heart, c'est un médecin aussi connu sous le nom de « chirurgien de la mort ». Utilisateur expérimenté de fruit du démon ayant mangé le Ope Ope no Mi, il peut créer un espace sphérique à l'intérieur duquel il peut ensuite déplacer des objets ou des parties du corps, et même les rattacher différemment. Il peut également intervertir l'esprit des gens.

Type d'action : Technique

Law peut utiliser sa ROOM qu'il a acquise avec le Ope Ope no Mi pour repousser les attaques de zone, atteignant même les ennemis qui sont éloignés !

Sabo

Le commandant en second de l'armée révolutionnaire, et frère de Luffy et Ace. Né en tant que noble du Royaume de Goa, il en vint à haïr sa société aristocratique corrompue et partit prendre la mer. Il est un utilisateur de Haki, et son arme est son tuyau de fer bien-aimé qu'il utilise depuis son enfance, ainsi qu'une technique de prise solide qu'il appelle la Griffe du dragon. Il a hérité du pouvoir du Mera Mera no Mi d'Ace.

Type d'action : Vitesse

Sabo manie la puissance des flammes du Mera Mera no Mi et la technique de la Griffe du dragon en utilisant son Haki. Polyvalent, il dispose d'un large éventail de techniques pour faire face à différentes situations, telles qu'une attaque à large portée avec un flot de flammes brûlantes, ou une attaque concentrée avec une série fluide de mouvements d'arts martiaux.

Rob Lucci

Un officier du renseignement d'une organisation clandestine du gouvernement mondial appelée CP9. Il prétendait être un contremaître de Galley-La Company afin de rechercher les plans de l'arme antique Pluton. Il peut utiliser les Six pouvoirs (Rokushiki) presque surhumains et les pouvoirs d'un fruit du démon, après avoir mangé le Neko Neko no Mi modèle Léopard. Il possède les plus grandes capacités de combat pour un agent du CP9, et est connu comme une machine à tuer froide.

Type d'action : Aérien

Lucci manie le pouvoir du Neko Neko no Mi pour se transformer en léopard. Il se bat à son meilleur niveau lorsqu'il passe d'une forme humaine plus rapide à une puissante forme hybride de monstre humain avec une large gamme d'attaques. Il peut également utiliser le Pas de Lune (Geppō) du Rokushiki pour se déplacer dans les airs.