One Piece: Pirate Warriors 4, Kikunojo officialisé en DLC dans les pages du Jump

Après la sortie des packs Whole Cake Island et The Worst Generation, il ne reste plus qu'un ensemble de trois personnages devant être ajoutés à One Piece: Pirate Warriors 4 au sein de son Character Pass. Le premier d'entre eux avait été officialisé il y a tout juste un mois et n'était autre que Kinemon. Les pages du prochain numéro du Weekly Shonen Jump sont déjà dans la nature et nous donnent désormais l'identité du deuxième futur arrivant.

Il s'agira de Kikunojo, ou Kiku pour les intimes, un autre samouraï du pays de Wa, et ce n'est clairement pas une surprise puisque le datamining avait vu juste sur toute la ligne. Autant dire qu'il ne fait aucun doute qu'Oden Kozuki sera le prochain. Masque d'oni et style tranchant, il faudra patienter pour en voir plus à son sujet, que ce soit en images ou vidéo. De toute manière, son pack n'est attendu que cet hiver.

En attendant, sachez que One Piece: Pirate Warriors 4 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, vendu 38,00 € sur Amazon.