One Piece: Pirate Warriors 4, le Renard de feu Kinemon annoncé au roster

Après le Whole Cake Island Pack en juillet dernier, One Piece: Pirate Warriors 4 a accueilli fin septembre The Worst Generation Pack, ajoutant à son roster les personnages de X Drake, Killer et Urouge. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la bande-annonce du pack ci-dessous, qui rassemble juste dans une même vidéo du gameplay déjà vu pour chacun d'eux. Désormais, tous les regards sont donc tournés vers le Character Pack 3 du Character Pass et nous avons d'ores et déjà un premier candidat.

En effet, le nouveau numéro du Weekly Shonen Jump, à défaut de contenir un chapitre du manga puisque l'auteur était malade, a dévoilé l'un des trois prochains DLC, qui ne sera autre que Kinemon. Ce personnage rencontré par l'équipage sur Punk Hazard suit donc ce dernier depuis le début du Nouveau Monde et n'est autre qu'un des Neuf Fourreaux Rouges du pays de Wa, un puissant samouraï ayant mangé le Fuku Fuku no Mi lui permettant de créer des vêtements sur quelqu'un (parce que pourquoi pas après tout) et qui est surtout capable de trancher le feu.

Comme pour les précédents arrivants, il n'a rien d'une surprise puisque le datamining avait déjà dévoilé son nom. Kikunojo et Oden Kozuki devraient donc le rejoindre dans ce pack dédié à Wano Kuni. Et en plus du scan du magazine, deux visuels ont aussi été partagés directement par l'éditeur.

One Piece: Pirate Warriors 4 est disponible sur PS4, Xbox One et PC, vendu actuellement 46,88 € sur Amazon.