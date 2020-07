Ooblets : une date de sortie en Early Access pour le jeu qui réunit Pokémon et Animal Crossing

Cela fait maintenant de très longues années que les joueurs attendent Ooblets, un jeu proposant de gérer sa ville à la manière d'un Animal Crossing tout en demandant de s'occuper des Ooblets, de petites créatures très mignonnes qui ne sont pas sans rappeler Pokémon. Le titre avait été mis en avant à l'E3 2017 et devait sortir l'année suivante sur PC et Xbox One, mais ce ne fut pas le cas.

Non, Ooblets va avoir droit à un accès anticipé cet été, Glumberland promettait une phase de test dans le courant de l'été, et ce sera bien le cas. Ooblets sera lancé en Early Access le 15 juillet prochain sur PC via l'Epic Games Store, et sur Xbox One via le programme Xbox Game Preview. Pour fêter ça, les développeurs partagent une très courte vidéo, toujours aussi mignonne, à admirer ci-dessus.

