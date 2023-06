Witchfire : la date de sortie en Early Access dévoilée en vidéo

The Astronauts a profité du Summer Game Fest pour dévoiler une nouvelle vidéo de Witchifre. Le studio, déjà connu pour The Vanishing of Ethan Carter et fondé par des concepteurs de Bulletstorm et Painkiller, planche sur cet opus depuis 2017, et nous voyons enfin le bout du tunnel.

Les développeurs ont partagé ce soir une nouvelle vidéo où nous apprenons que la date de sortie de Witchfire est fixée au 20 septembre 2023, sur PC via l'Epic Games Store en Early Access. Les joueurs sur ordinateurs vont enfin pouvoir découvrir ce FPS roguelike dans un monde de dark fantasy, qui proposera un arsenal varié et des pouvoirs magiques, le tout en monde ouvert.

