Witchfire : le FPS horrifique encore repoussé pour devenir un open world

The Astronauts, connu pour The Vanishing of Ethan Carter, développe depuis plusieurs années déjà Witchfire, un jeu de tir à la première personne rogue-lite à l'ambiance horrifique, au principe plutôt simple : le joueur avance dans une zone, est bloqué par une barrière (comme dans Devil May Cry) et doit éliminer tous les ennemis pour choisir une récompense (comme dans Hades) et le chemin suivant pour continuer l'aventure (comme dans Slay the Spire).

Mais voilà qu'aujourd'hui, le responsable du projet Adrian Chmielarz partage un long billet sur le blog du studio afin de parler du développement de Witchfire, et il avoue ne plus aimer les barrières depuis un moment déjà. Son équipe a donc revu le concept du jeu et, après avoir rencontré plusieurs soucis pour créer une expérience amusante, il l'annonce enfin : Witchfire sera finalement un jeu entièrement en monde ouvert. Des barrières artificielles seront encore là, comme des portes fermées à clé ou la Sorcière pouvant bloquer le joueur dans une zone, mais de manière générale, les joueurs seront libres d'explorer le monde ouvert de Witchfire comme bon leur semblera.

Malheureusement, cela annonce aussi un nouveau report du jeu. Le titre devait débarquer en fin d'année 2022 dans une version en Early Access, mais il faudra désormais attendre un lancement en début d'année prochaine. Les plus impatients auront droit à des nouvelles du jeu d'ici la fin du mois, mais il ne s'agira pas d'une vidéo de gameplay, plutôt d'artworks et d'informations sur le lore de Witchfire. En attendant, vous pouvez retrouver The Vanishing of Ethan Carter à 16,99 € sur Gamesplanet.