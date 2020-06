Ooblets : la sortie du croisement entre Pokémon et Animal Crossing s'approche avec un Accès Anticipé

Ooblets a décidé de cocher toutes les cases des expériences casual pour séduire le plus grand nombre. Il s'agira d'un jeu de gestion de ville à la Animal Crossing, où nous pourrons construire notre ferme, nous lier d'amitié avec les locaux et participer à des concours de danse. Il y aura même la possibilité de cultiver et collecter des Ooblets, de mignonnes créatures végétales, avant d'améliorer leurs pas de danses pour les tournois, pour un petit côté Pokémon.

Face à un concept aussi simple et ravageur, les joueurs sont très curieux de savoir ce que vaudra Ooblets. Il est en développement par la toute petite équipe de Glumberland depuis des lustres, et est déjà très suivi sur les réseaux sociaux, mais va enfin voir le jour dans une version Early Access. Le titre est passé par le PC Gaming Show pour confirmer qu'il serait disponible en Accès Anticipé via l'Epic Games Store et le Xbox Game Preview de la Xbox One cet été, « promis ».

Pour rappel, l'exclusivité EGS permettra aux créateurs Rebecca Cordingley et Ben Wasser d'accélérer la production et de proposer encore plus de contenu. Reste à voir si le premier jet sera déjà assez convaincant.