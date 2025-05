Outer Wilds, c'est terminé, sauf peut-être sur Switch 2

Cela fait déjà six ans qu'Annapurna Interactive et Mobius Digital ont lancé Outer Wilds, un jeu d'aventure et d'exploration dans l'espace, teinté d'énigmes et qui sortait du lot grâce à sa boucle temporelle. Un titre aujourd'hui culte, qui a eu droit à l'extension Echoes of the Eye, mais l'aventure touche à sa fin.

Mobius Digital a publié récemment le Patch 16 d'Outer Wilds, annonçant que le jeu n'aura plus de mises à jour majeures. Même ce correctif reste léger, se contentant de gommer quelques soucis, principalement sur PC, et d'ajouter des noms au générique. Un Patch 16 disponible uniquement sur Steam pour l'instant, les développeurs expliquent qu'il est plus facile de corriger des soucis urgents sur PC, puis de publier la mise à jour sur consoles par la suite. Les versions PlayStation et Xbox auront ainsi droit à ce patch à la fin du mois, la version Switch 1 n'y aura même pas droit, il faut dire que les bugs ne concernent pas la console de Nintendo.

Cependant, Mobius Digital pourrait reconsidérer la chose s'il décide de porter Outer Wilds sur Switch 2, mais rien n'est confirmé. Le studio explique qu'il n'a même pas encore accès au kit de développement de cette nouvelle console, mais surtout, travailler sur un portage sur Switch 2 empêcherait une partie de l'équipe de concevoir le prochain jeu de Mobius Digital, qui ne devrait pas être dévoilé avant plusieurs années. Il serait tout de même dommage de se priver d'une telle plateforme, Nintendo compte déjà en vendre 15 millions pendant la première année.

