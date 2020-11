Outriders : bonus de précommande, animations, coopération à quatre joueurs, cross-play, Square Enix répond aux questions des joueurs

Square Enix et People Can Fly ont diffusé ce soir la quatrième Transmission d'Outriders, leur looter shooter attendu en début d'année prochaine sur ordinateurs et consoles de salon. En plus du contenu end game et de la classe du Technomage, les studios sont revenus sur les questions des internautes.

Robbie Palmer, community manager de Square Enix, est donc là pour lever le voile sur certaines interrogations, et il rappelle que la date de sortie d'Outriders a été décalée au 2 février 2021, et que le jour du lancement, les joueurs pourront profiter du cross-play sur toutes les plateformes (Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S), la version Google Stadia devant arriver un peu plus tard dans le courant de l'année 2021. Nous apprenons également que People Can Fly a fait des tests internes avec quatre joueurs en coopération (logique, car il y a quatre classes jouables), mais a décidé de réduire le multijoueur à trois personnages, pour une meilleure optimisation de la lisibilité et de l'équilibrage, les essais en interne avec quatre classes étaient en effet très chaotiques. Robbie Palmer rappelle, encore une fois, que tout le contenu sera disponible dans le jeu dès son lancement, à l'exception du bonus de précommande Hell's Rangers Content Pack, dévoilé aujourd'hui et qui inclura des éléments cosmétiques pour le camion et les personnages, ainsi que 11 armes. Ce ne sont pas des avantages in-game, juste pour l'apparence, Outriders n'est paspay to win, et les joueurs n'ayant pas précommandé le titre pourront acheter ce pack par la suite s'ils veulent profiter de ces petits bonus. Enfin, Square Enix revient sur certaines critiques concernant les animations, expliquant que les développeurs les ont conçues en fonction du gameplay du jeu, qui se veut rapide et nerveux.

La date de sortie d'Outriders est fixée au 2 février 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur Google Stadia. Vous pouvez le précommander à 54,99 € en édition Day One sur Amazon.fr.

