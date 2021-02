Outriders : différences de résolution et framerate entre les plateformes, cloud gaming, manettes Pope Art, Square Enix répond aux joueurs

Square Enix et People Can Fly ont diffusé ce soir la 5e Transmission d'Outriders, une vidéo principalement dédiée à la démo de leur looter shooter, qui sera jouable dès demain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Vous pouvez retrouver les points essentiels de cette version d'essai ici, mais les studios ont également répondu aux questions des joueurs.

Comme à chaque fois, c'est Robbie Palmer, community manager d'Outriders, qui fait le tour des questions posées sur les réseaux sociaux, avec un point sur le cloud gaming. Il rappelle qu'Outriders sera disponible sur Google Stadia dès le 1er avril prochain, comme les autres versions, mais le titre sera également jouable sur GeForce NOW, le service de jeux en streaming de NVIDIA, à la même date. Mieux encore, les joueurs vont pouvoir essayer la démo du jeu sur GeForce NOW dès demain, évidemment gratuitement, idéal pour tester le service et sa connexion.

Les joueurs se demandent également quelles sont les différences entre les versions PS4/Xbox One et PS5/Xbox Series X | S d'Outriders. Eh bien, la démo est là pour répondre à leurs interrogations. Concernant la résolution et le framerate, voici ce qui est dit :

Xbox One : 1080p à 30 fps ;

Xbox One X : 4K à 30 fps ;

Xbox Series S : 1080p à 30 fps ;

Xbox Series X : 4K à 60 fps ;

PS5 : 4K à 60 fps ;

PS4 Pro : 4K à 30 fps ;

PS4 : 1080p à 30 fps ;

PC : 4K à 60 fps.

Avec ça, vous devriez déjà faire un choix en fonction de vos plateformes, mais la démo restera le meilleur moyen de savoir comment Outriders tourne sur chaque machine. Enfin, Square Enix et People Can Fly ont dévoilé des manettes exclusives créées en partenariat avec Pope Art, uniquement des modèles pour Xbox Series X | S qui seront à gagner via des concours sur les réseaux sociaux d'Outriders.

Maintenant, vous savez tout ! Pour rappel, la date de sortie d'Outriders est fixée au 1er avril 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Stadia, vous pouvez précommander le jeu en édition day one à 54,99 € sur Amazon.