Overwatch 2 va célébrer le Mois des Fiertés avec un tas d'éléments cosmétiques

Overwatch 2 n'a peut-être plus grand-chose pour lui, mais il lui reste encore son lore. Depuis les débuts du FPS compétitifs, les développeurs ont mis l'accent sur l'inclusion avec les Héros du jeu, comme l'homosexualité de Tracer et Soldat : 76 ou la pansexualité de Vital. Et pour la première fois, Blizzard va enfin célébrer le mois des fiertés dans Overwatch 2.

Dès le 1er juin prochain, les joueurs vont ainsi pouvoir découvrir des icônes et bannières de joueurs aux couleurs des drapeaux LGBTQIA+. Au passage, Blizzard annonce que deux personnages, à savoir Baptiste et Pharah, sont également homosexuels, et déclare :

Les fiertés seront bientôt à l’honneur dans Overwatch 2 !

Pour des millions de joueurs et de joueuses aux quatre coins du globe, Overwatch 2 offre d’agréables moments d’évasion. Nous avons toujours eu à cœur de créer un monde futuriste qui mérite qu’on se batte pour lui, où tout un chacun puisse se sentir représenté et apprécié. Pour être digne de cet avenir optimiste, notre jeu se doit de permettre à tout le monde de s’identifier à ses personnages et de se reconnaître dans son univers.

C’est ce que nous voulons que les fiertés représentent pour nos joueurs et joueuses. Et, de manière tout aussi importante, c’est également ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Des membres de notre communauté, mais aussi de l’équipe Overwatch, nous ont confié que le fait de se voir représentés dans le jeu au fil des années les a aidés à trouver la force et le courage de se montrer au monde tels qu’ils sont. Notre équipe de développement est diverse, et nous tenons à ce que l’univers que nous créons, celui dans lequel nous investissons toute notre passion et notre énergie, nous corresponde et représente un monde dans lequel nous aimerions vivre. Ce que nous construisons est une extension de nous-mêmes.

L’une des ambitions fondamentales d’Overwatch 2 est de permettre à chacune et chacun de trouver une façon de jouer qui lui ressemble en choisissant parmi différents rôles, des styles de jeu diversifiés et des personnages variés. Nous voulons que les joueurs et joueuses d’Overwatch 2 puissent exprimer fièrement leur identité en dehors des parties aussi. Certains objets ornementaux, comme les icônes de profil et les cartes de visite, offrent un moyen de s’exprimer à celles et ceux qui désirent se sentir représentés dans notre univers.

Dès le 1er juin, tous les joueurs et joueuses qui se connecteront à Overwatch 2 recevront une collection d’icônes de profil et de cartes de visite créées en l’honneur des nombreuses identités qui constituent notre fantastique communauté.

Les cartes de visite vous permettent d’exprimer votre identité en jeu, et vous remarquerez que certaines sont consacrées à nos personnages LGBTQ+. Vous retrouverez ainsi les cartes Fierté lesbienne de Tracer, Fierté gaie de Soldat : 76, Fierté pansexuelle de Vital, mais également les cartes Fierté bisexuelle de Baptiste et Fierté lesbienne de Pharah. La communauté spécule depuis des années sur l’orientation sexuelle de Baptiste et Pharah, et l’équipe est ravie de leur consacrer certains de ces objets ainsi qu’une nouvelle inédite qui revient sur leur identité, leur relation l’un à l’autre et leur rapport à eux-mêmes.

Nous trouvons magnifique la façon dont le mois des fiertés permet à chacune et chacun d’exprimer sa véritable identité, et nous tenons non seulement à ce que vous puissiez le célébrer, mais aussi à ce que cet évènement soit intégré à l’univers d’Overwatch. En l’honneur de ce que cet évènement signifie pour de nombreuses personnes et en souvenir des émeutes de Stonewall qui ont inspiré cette célébration annuelle, pendant tout le mois de juin, vous pourrez jouer sur une carte Midtown revisitée pour représenter un moment situé juste après une extraordinaire marche des fiertés. Sur la carte Observatoire : Gibraltar, vous découvrirez également une nouvelle photo dans les quartiers que partage Tracer avec sa partenaire Emily (cette photo sera également disponible sous la forme d’un tag pour Tracer). Nous espérons que ces ajouts permettront à celles et ceux qui ont toujours voulu participer aux marches des fiertés sans en avoir la possibilité de se sentir un peu plus proches de ces évènements.

Vous vous demandez peut-être : « Pourquoi maintenant ? » Nous aimons nos personnages et leur histoire, et en développant Overwatch 2 pour inclure les éléments narratifs du futur JcE, nous avons pris conscience que nous avions encore beaucoup à raconter à propos des identités et des relations de nos héros et héroïnes. Avec ce premier évènement des fiertés dans Overwatch 2, nous avons voulu célébrer la diversité d’un monde qui mérite qu’on se batte pour lui. Et ce n’est que le début ! Au cours des saisons et des années à venir, nous aurons d’autres nouveautés à vous faire découvrir à mesure que l’univers d’Overwatch s’étendra.

Au-delà du jeu, les fiertés sont l’occasion pour nous de remercier et de soutenir la communauté LGBTQ+. Nous vous invitons à vous rendre dans le Blizzard Gear Store pour découvrir un vaste choix d’articles sur le thème des fiertés, conçu par le réseau des employés et employées LGBT+ de Blizzard. Les recettes nettes* collectées par Blizzard grâce aux ventes réalisées entre le 16 mai et le 30 juin 2023 seront reversées au National Center for Transgender Equality (NCTE). La mission du NCTE reflète parfaitement ce que nous espérons faire en imaginant un monde meilleur dans l’univers d’Overwatch : « Le National Center for Transgender Equality lutte pour changer les politiques et la société afin que les personnes transgenres soient mieux comprises et acceptées. Dans la capitale des États-Unis comme dans le reste du pays, le NCTE œuvre pour que l’empathie, l’égalité des chances et la justice remplacent l’irrespect, la discrimination et la violence. »

Il y a quelque chose de puissant dans le fait de veiller à ce que le jeu et sa communauté soient accueillants pour tous et toutes, et nous voulons mobiliser cette force pour que tous nos joueurs et joueuses se sentent acceptés et soutenus aux côtés de Tracer, Soldat : 76, Baptiste, Pharah, Vital et tous les autres personnages. Le monde mérite qu’on se batte pour lui, et pour citer Vital, « nos forces s’entremêlent ». C’est un honneur de lutter à vos côtés.

Cordialement,

L’équipe Overwatch

*Blizzard fera don du produit net que Blizzard reçoit de l'opérateur de la boutique en ligne de Blizzard.