Overwatch : le cross-play disponible, un Défi Deadlock d'Ashe lancé

Blizzard l'avait annoncé il y a quelques jours, le cross-play débarque dans Overwatch. Les joueurs sur consoles (PS4, Xbox One et Switch) peuvent donc se retrouver pour participer à des Parties rapides, Compétitives ou Arcade, et même avec des joueurs PC en Parties rapides et Arcade. Tout cela avait été détaillé récemment, mais ce n'est pas la seule nouveauté de cette mise à jour.

Les développeurs ont également lancé le Défi Dreadlock d'Ashe, célébrant la sortie du roman Deadlock Rebels écrit par Lyndsay Ely, et dont le premier chapitre peut être lu gratuitement ici, en anglais. L'histoire se déroule peu après la Crise des Omniaques et revient sur les premiers braquages d'Elizabeth Caledonia en compagnie de B.O.B. et de son jeune ami Jesse McCree. Pour en revenir au Défi, rien d'original, il suffit de jouer 9, 18 puis 27 parties, qu'importe le mode de jeu, pour débloquer une icône, un tag et une skin pour Ashe. Des tags supplémentaires sont à obtenir en regardant des streams pendant deux, quatre et six heures sur Twitch, n'oubliez pas de lier votre compte Blizzard Battle.net pour obtenir vos récompenses. En lançant le jeu, vous avez même un Coffre doré avec une skin Légendaire.

Le Défi Dreadlock d'Ashe est à découvrir dans Overwatch jusqu'au 5 juillet prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, de quoi patienter un peu en attendant Overwatch 2. Vous pouvez retrouver une lampe Bastion à 22,29 € sur Amazon.