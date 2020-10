Overwatch jouable gratuitement pendant quelques jours sur Switch pour les abonnés Nintendo Switch Online

Cela va bientôt faire un an que Overwatch: Legendary Edition est disponible sur Nintendo Switch. Blizzard et Nintendo veulent marquer le coup avec un évènement spécial qui va permettre à une frange des possesseurs de la console d'essayer gratuitement le titre. Overwatch sera en effet jouable sans frais ni conditions du 13 au 20 octobre 2020 par les abonnés Nintendo Switch Online.

Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le client pour en profiter le plus longtemps possible, via le site de Nintendo ou directement sur l'eShop qui décrit le jeu comme tel.

Rejoignez le combat pour l'avenir dans le monde d'Overwatch et choisissez votre héros parmi une vaste sélection de combattants hauts en couleur. Défiez les lois de la physique, modifiez l'espace-temps et déchaînez votre puissance grâce à de super pouvoirs et un arsenal unique. Découvrez des sites emblématiques de notre monde et affrontez vos adversaires en multijoueur dans la nouvelle référence du FPS par équipe.

Si vous craquez, Overwatch: Legendary Edition est disponible pour 34,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Overwatch : une version Switch assez imparfaite