Palworld célèbre le 1er anniversaire de son Accès Anticipé en dévoilant ses prochaines nouveautés

Le temps passe vite et ce dimanche marquait le premier anniversaire de Palworld, sorti le 19 janvier 2024 en Accès Anticipé sur PC (Steam), Xbox Series X|S et Xbox One. Le jeu de Pocketpair avait alors créé le buzz, un véritable succès qui a par la suite donné lieu à la création de Palworld Entertainment, à une sortie sur PS5 et même une action en justice de la part de Nintendo et The Pokémon Company. Oui, ça fait déjà beaucoup pour une seule année et nous sommes loin d'avoir fini d'en entendre parler, puisque plusieurs initiatives ont été dévoilées pour l'occasion. Pour commencer, la bande-son de Palworld composée par Tatsuya Yano est désormais disponible à l'écoute sur YouTube, 28 musiques pour une cinquantaine de minutes. Elle est vraiment top, donc même si vous êtes simplement curieux, n'hésitez pas à l'écouter !

Ensuite, un sondage mondial a été lancé, permettant de sélectionner nos Pals favoris parmi les 187 existants, ainsi que notre leader de faction préféré et de voter pour nos trois favoris, en plus de quelques questions servant à cerner le profil de chaque joueur. Et en plus d'une superbe illustration, une nouvelle roadmap a été partagée, avec pas mal de nouveautés prévues, à voir si elles seront du calibre de Sakurajima et Feybreak. De plus, Pocketpair déclare se préparer pour la sortie officielle, c'est-à-dire la version 1.0.

Mises à jour majeures Cross-play en coopération.

Transfert de monde pour les Pals.

Boss final / scénario de fin.

Des façons supplémentaires d'améliorer et renforcer les Pals.

De nouveaux contenus variés tels que de nouveaux Pals et technologies.

Des collaborations (incluant Terraria). Autres améliorations Améliorations du placement d'objet dans le monde.

Améliorations des Pals de base.

Améliorations de l'optimisation.

Améliorations de l'expérience utilisateur.

Sans surprise, nous retrouvons parmi les prochains ajouts la collaboration avec Terraria, dont l'univers a déjà commencé à s'inviter dans Palworld lors de la mise à jour Feybreak (lire le changelog). En effet, l'épée Meowmere a été ajoutée en décembre. De plus, des skins de Noël ont été offertes.

Si vous souhaitez vous procurer Palworld, il est vendu 28,99 € sur Steam et le PlayStation Store, ou 29,99 € via le Microsoft Store, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

