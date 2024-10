Quel est le budget d'un bon PC gamer en 2024 ?

À moins d'opter pour une machine à vocation purement bureautique, la plupart des ordinateurs de type PC ou Mac du commerce sont déjà capables de faire tourner des jeux vidéo relativement récents, quitte à en réduire les réglages (et donc la qualité). Les gros titres AAA, comme Final Fantasy, War Hammer 40000 ou encore Call of Duty Black Ops, restent toutefois souvent hors de portée ou bien jouables seulement dans des conditions très limitées, ce qui peut s'avérer frustrant pour certains gamers.

Cela peut être suffisant pour du jeu occasionnel, mais clairement si l'on souhaite s'immerger plus complètement dans les univers ludiques ou bien se tourner vers de nouveaux domaines comme l'eSport (très à la mode ces dernières années), il faudra obligatoirement quelque chose de plus costaud, notamment en termes de duo carte graphique et processeur.

Pour jouer dans de bonnes conditions, on peut être tenté de passer du PC traditionnel à un PC gamer qui, de par ses performances, pourra apporter plus d'amplitude aux jeux et délivrer ainsi une qualité et un rendu tels que les développeurs les ont imaginés. Dans ce cas, à vous les joies de la (très) haute résolution, des graphismes avec des détails et des textures de (très) haut niveau, et bien entendu le tout avec une fluidité parfaite.

Ceci passe par contre par le choix de composants spécifiques (et donc onéreux), offrant des performances relevées et des plages de fonctionnement plus larges (capacité de traitement, contraintes thermiques, voltage...), mais aussi de choix de configuration réfléchis afin d'optimiser chaque élément choisi et éviter d'obtenir une machine déséquilibrée (par exemple avoir un puissant CPU couplé avec une carte graphique d'ancienne génération qui bridera le tout).

Exploiter un processeur surpuissant sans solution de refroidissement adapté ou utiliser une mémoire d'ancienne génération et en quantité insuffisante avec une puce récente sont également contre-productifs en plus de faire grimper inutilement les tarifs, ce qui peut créer une certaine insatisfaction chez le joueur, frustré de son achat face aux résultats qui peuvent être décevants.

De même, disposer d'une carte graphique de dernière génération, mais avec un processeur AMD ou Intel vieillissant bridera fortement les performances, l'inverse étant bien entendu également vrai. À quoi bon posséder le dernier CPU à la mode si sa carte graphique date de 3 ans et limite forcément vos performances dans les jeux vidéo ?

Et justement, c'est ceci qui explique que l'échelle des prix d'un PC gamer est très large, de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Ainsi, l'emploi de composants (très) récents fera vite grimper la note (la dernière carte graphique ou le dernier CPU à la mode par exemple sont toujours payés au prix fort, alors que la génération précédente sera plus abordable), mais le mieux peut finir par être l'ennemi du bien avec des configurations très onéreuses dont la puissance est largement sous-exploitée, au-delà du simple choix du PC fixe ou du PC portable pour jouer.

Un PC gamer peut en effet servir à jouer, c'est généralement bien entendu sa destination première, mais sa puissance peut également être mise au service d'autres tâches elles aussi très gourmandes en ressource comme par exemple la création et l'édition vidéo, le rendu 3D ou encore le multitâche intensif, et dans ces cas, un format tour pour votre ordinateur restera toujours plus intéressant qu'un format type PC portable gamer aux contraintes thermiques et d'espace forcément plus limités.

La configuration choisie pour un PC destiné au gaming pourra aussi dépendre d'autres éléments de la configuration. Inutile de s'offrir un modèle affichant facilement de la 4K à 120 images par seconde sans un moniteur capable de la supporter ou bien si l'alimentation du PC n'a pas été prévue en conséquence (avec le risque de voir votre PC rebooter pendant une intense partie de jeu vidéo...).

Demander conseil à des experts ou utiliser des simulateurs de configuration avant de se lancer dans le montage (soi-même ou en commande) d'un PC gamer peut aussi aider à éviter les faux pas. Maintenant, à vous de jouer et bonnes games ;)