Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, une deuxième bande-annonce excitante emplie de détails inédits partagée

Après nous avoir donné de leurs nouvelles chaque semaine depuis la fin octobre, les Phantom Thieves ont pris un peu de vacances et nous reviennent plus en forme que jamais avec une deuxième bande-annonce générale de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

Cette dernière contient de nombreuses séquences inédites, où la population apprend le retour sur le devant de la scène des Phantom Thieves, dont certaines qui ont de quoi faire parler plus que d'autres, notamment le fameux Joker aux cheveux rouge. Ce dernier sera sans doute lié au fait que des citoyens sont en chasse du groupe à moment de l'aventure. Une nouvelle Persona est elle introduite en toute fin de vidéo, au look de prisonnier et pour cause, puisque le numéro qu'elle porte, 24601, est celui du célèbre Jean Valjean lors de son passage au bagne, personnage du roman Les Misérables de Victor Hugo. Forcément, tout laisse croire qu'elle pourrait appartenir à Zenkichi Hasegawa, dont le temps d'apparition à l'écran est important, en plus d'être présent lors de la scène suivante avec Futaba.

Les boss des deux Jails déjà dévoilées, qui serviront de donjon, sont eux aussi mis en avant, à savoir Alice pour celle de Shibuya et la politicienne Mariko Hyodo à Sapporo, en plus d'un gros dragon. Un exemple de fusion de Persona et la Joker's Kitchen sont aussi montrés du côté des fonctionnalités. Avec tous ces éléments et malgré l'orientation Action-RPG, la mention « Volume 2 » et le chiffre 2 bien visible lors de l'apparition du logo confirment une fois de plus qu'il faut prendre ce nouveau jeu comme une suite en bonne et due forme.

La sortie de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers étant dans un peu plus d'un mois, le 20 février 2020 sur PS4 et Switch, Atlus accélère le rythme et va partager de nouvelles informations chaque jour jusqu'au 12 janvier. De notre côté, toujours aucune annonce pour celui qui pourrait bien se nommer Persona 5 Strikers dans nos contrées.