PlayStation fait enfin le grand ménage avec ses jeux spams

Si vous passez du temps sur Steam, l'eShop ou le PlayStation Store, vous êtes sans doute déjà tombé sur ces jeux étranges, arborant souvent un visuel banal ou généré par IA et proposant un gameplay vu et revu, la plupart du temps repompé sur d'autres titres bien plus populaires. IGN a enquêté sur ces jeux « slop » en s'entretenant avec certains de leurs créateurs, qui restent évidemment anonymes. Si Microsoft est un peu plus pointilleux sur la qualité des jeux vidéo publiés sur son Xbox Store, du côté de Nintendo et PlayStation, la validation d'un titre ne concerne que la partie technique : si le jeu tourne et si les images promotionnelles correspondent au gameplay, l'éditeur n'a aucune raison d'empêcher sa publication sur l'eShop ou le PS Store. Récemment, c'est un certain Anime Life Sim qui a fait parler de lui, un plagiat d'Animal Crossing: New Horizons pour PS5, tandis que l'eShop permet d'acheter Wukong Sun: Black Legend, qui n'a rien à voir avec Black Myth: Wukong malgré son nom et son visuel montrant un singe guerrier.

IGN explique que, sur le PlayStation Store, les « jeux pour votre liste de souhaits » sont triés par date de sortie, il fait donc ressortir en priorité des titres prévus pour 2026 ou 2027. Sur l'eShop, c'est un bazar sans nom, mais Steam s'en sort un peu mieux : bien qu'elle accueille davantage de jeux, la plateforme de Valve propose de nombreux filtres de recherches et la multitude de nouveautés permet de faire régulièrement le tri. Cependant, il faut croire que cette enquête est remontée jusqu'aux oreilles de Sony, car comme le rapporte Eurogamer, il y a du changement sur le PlayStation Store.

Anime Life Sim est toujours en ligne, mais des titres comme Perpetual Mouthwashing d'Adventure Games ainsi que la quasi-intégralité des jeux vidéo développés par RandomSpin Games sont tous indisponibles sur le PS Store. Des titres comme Supermarket Simulator Pro, Backrooms Brotherhood, Bodycam Shooter, Drift Streets Japan, Difficult Climbing Game ou encore The Street 10 VR ont disparu de la boutique des PS4 et PS5, Sony a visiblement fait un peu de ménage. Des titres qui utilisaient des images génériques ou générées par intelligence artificielle pour la vignette, des assets in-game recyclés et qui ne manqueront pas à grand monde, si ce n'est au développeur. IGN tempère d'ailleurs l'utilisation de l'IA générative : si les visuels mis en avant utilisent parfois l'IA, le jeu en lui-même a été codé par une vraie personne, l'intelligence artificielle n'est clairement pas le gros du problème ici.

Sony n'a pas commenté sur ce ménage de printemps avant l'heure. De son côté, Nintendo était sous le feu des projecteurs en fin d'année dernière. Wren Brier, la réalisatrice d'Unpacking, avait pointé du doigt la présence de nombreux jeux similaires sur l'eShop, avec des titres qui peuvent tromper les joueurs et évidemment bien moins chers, à l'instar de ce Unpacking: Deluxe Edition à 11,99 € (et soldé à 4,99 €), alors que le vrai Unpacking coûte 19,99 €. Là encore, Nintendo n'a pas commenté l'affaire, mais aujourd'hui, sur l'eShop, seul un titre ressort en cherchant « Unpacking » : le jeu de Wren Brier et Witch Beam.

