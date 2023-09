SOLDES du PlayStation Store : l'opération Grands jeux, Grandes réductions fait son retour

Toutes les bonnes choses ont une fin et les Doubles réductions PlayStation Plus actuellement actives sur le PlayStation Store vont prendre fin d'ici peu, tout comme les offres PlayStation Indies et Jeux à moins de 10 €. Pour leur succéder, Sony Interactive Entertainment a lancé l'opération Grands jeux, Grandes réductions, qui comme son nom l'indique met principalement en avant des productions bien connues des joueurs.

La liste peut être retrouvée en page suivante, fournie par le PlayStation Blog, et vous pouvez tout simplement vous rendre dans la boutique pour trouver votre bonheur. Il y a de quoi faire avec pas moins de 2 055 références ! Parmi elles, nous retrouvons le pack Cross-Gen de Call of Duty: Modern Warfare II à 39,99 €, The Witcher 3: Wild Hunt à 11,99 €, Sonic Frontiers à 29,99 €, The Last of Us Part II dans son édition numérique Deluxe à 29,99 €, la Complete Edition d'Assassin's Creed Valhalla à 41,99 € ou encore Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion à 41,99 €.

Vous avez jusqu'au 28 septembre à 00h59 pour faire vos emplettes.

