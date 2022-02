PlayStation Now : une grosse sortie au programme des nouveautés de mars 2022

Le Xbox Game Pass permet de jouer au catalogue des Xbox Game Studios dès leur lancement. Et grâce à des partenariats, de plus en plus de productions indépendantes et AAA d'éditeurs tiers suivent le même chemin. Fait rare, si le PlayStation Plus a déjà proposé des initiatives du même ordre, le PlayStation Now, plus habitué à intégrer des titres vieux de quelques mois voire années, va marcher dans leurs pas.

Nous apprenons en effet au détour d'un article du PlayStation Blog que Shadow Warrior 3 sera ajouté au PS Now dès sa sortie sur PS4 du 1er mars. Nous ne savons pas encore jusqu'à quand le titre sera disponible dans le service, mais au vu de sa durée de vie, vous devriez avoir le temps d'en faire le tour. Cette offre alléchante marque-t-elle un nouveau pas vers l'unification avec le PlayStation Plus via le Projet Spartacus, au cœur de rumeurs depuis plusieurs mois ?

À part ça, le PlayStation Blog nous a permis de découvrir plusieurs intéressantes vidéos de gameplay.

Tout d’abord, nous souhaitions vous livrer des détails sur une nouvelle mission de Shadow Warrior 3 : The Dragon’s Nest (La tanière du dragon) ! Notre héros et son compagnon bavard traquent le dragon entré par accident dans notre dimension à la fin de l’opus précédent. Plus précisément, ils sont à la recherche de l’un de ses œufs, pouvant être détournés pour l’éliminer. The Dragon’s Nest offre un paysage magnifique et lumineux qui a connu des jours meilleurs, surtout depuis que le dragon a élu domicile ici et a détruit les quelques ponts, bâtiments et temples qui restaient. C’est une mission idéale pour vous montrer la créativité apportée aux combats et aux mouvements, ainsi que les nouvelles Armes Gore que les joueurs obtiendront en réalisant des éliminations qui feront de Shadow Warrior 3 une expérience grisante. ARMES À FEU OU ARMES BLANCHES La série Shadow Warrior est toujours partie du principe qu’une arme de poing comme le katana ne devait pas être considérée comme un dernier recours quand on se trouve à court de munitions, mais plutôt comme une option dévastatrice de l’arsenal du joueur qui le force à s’approcher pour asséner des coups redoutables aux démons. Le nouveau jeu reprend ce mécanisme de plusieurs manières. Vous aurez notamment la possibilité de faire évoluer votre katana pour maîtriser de nouvelles attaques, et votre manière d’éliminer un ennemi aura une influence sur les ressources obtenues. Si vous éliminez un démon au katana, vous obtiendrez des munitions pour vos armes à distance, tandis qu’en l’abattant à l’arme à feu, vous recouvrerez assez de santé pour repartir au corps à corps. C’est un cercle vicieux plutôt amusant, qui incitera le joueur à alterner entre les lames et les balles à chaque affrontement. EXÉCUTIONS ET ARMES GORE L’action qui caractérise les jeux de tir actuels est montée d’un cran avec l’ajout d’exécutions à la fin de combats durement menés. Dans Shadow Warrior 3, nous avons décidé d’aller encore plus loin en offrant des Armes Gore en récompense, une fonctionnalité qui permet d’arracher un outil de destruction à un ennemi pour le retourner contre la horde pendant un certain temps. Vous pouvez éliminer presque tous les ennemis du jeu de cette manière afin d’obtenir une Arme Gore ou un bonus à déclencher au moment opportun. L’INCONTOURNABLE GRAPPIN Nous savons que, de nos jours, tout marine de l’espace ou chasseur de démons qui se respecte possède un grappin, donc nous n’avons pas voulu déroger à cette règle. Cependant, dans Shadow Warrior 3, nous pensons que cet accessoire procure une plus grande liberté de déplacement, en permettant aux joueurs de se sortir d’une situation épineuse ou de faire place nette dans l’arène de combat. Le grappin vous permettra de foncer et de vous balancer à travers l’arène, de vous rapprocher à toute vitesse d’un démon pour lui porter un coup de pied en plein poitrail ou de toucher des tonneaux explosifs disposés à des emplacements discutables pour tout faire sauter. Si l’on ajoute les courses sur les murs et les glissades, les joueurs seront vite capables de virevolter dans l’arène pour surprendre leurs ennemis. L’équipe de Flying Wild Hog a conçu Shadow Warrior 3 comme la prochaine évolution de la série pour donner plus de liberté aux joueurs en plein cœur du chaos qu’ils généreront. Vous allez adorer alterner entre le katana, le lance-shurikens et le canon électrique avant d’exécuter un ennemi pour finir le combat en fanfare. Courez sur les murs, balancez-vous au-dessus de précipices et faites s’abattre un clocher vieux de 2 000 ans sur les démons en contrebas pour toujours plus d’action. Merci d’avoir pris le temps de découvrir certaines des réjouissances qui vous attendent dans Shadow Warrior 3. Si vous souhaitez vous plonger dans les deux premiers opus, vous les obtiendrez gratuitement en précommandant Shadow Warrior 3 sur le PlayStation Store.

Pour les retardataires, Shadow Warrior est lui disponible en physique à partir de 39,00 € sur Amazon.fr, mais il est pour mémoire offert avec les précommandes numériques sur PS4 et Xbox One.

Lire aussi : PlayStation Now : les nouveautés de février 2022 dévoilées