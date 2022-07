PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts d'août 2022 dévoilé, 8 Yakuza en chemin !

Comme chaque mercredi de fin de mois, Sony Interactive Entertainment communique officiellement sa liste de jeux qui vont être offerts aux abonnés PlayStation Plus. Et pour ne pas changer, cette dernière a évidemment fuité sur la Toile ces dernières heures. Alors, est-ce encore une fois un sans faute pour billbil-kun ? Eh bien oui !

Vous avez donc encore quelques jours pour récupérer les titres de juillet avant qu'ils ne soient remplacés par Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon et Little Nightmares. Ces derniers seront ensuite disponibles jusqu'au 5 septembre.

Les sorties du PlayStation Plus pour août 2022

The Dark Pictures: Man of Medan

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Les entrées du PlayStation Plus pour août 2022

Par ailleurs, les abonnés Extra et/ou Premium vont pouvoir découvrir les 7 autres Yakuza d'ici la fin de l'année, le détail de qui aura accès à quoi étant disponible ci-dessous avec un descriptif de chaque épisode au passage.

Disponibles le mois prochain via les jeux mensuels et le Catalogue des jeux de PlayStation Plus

Yakuza: Like a Dragon | Août | PlayStation Plus Essential / Extra / Premium

Passez du statut d’outsider à celui de dragon dans ce RPG d’action. Ichiban Kasuga, petit homme de main d’une petite famille de yakuza de Tokyo, retrouve la société après avoir purgé une peine de 18 ans pour un crime qu’il n’a pas commis. Découvrez ce qui se cache derrière la trahison de sa famille en explorant, mais aussi en combattant, pour faire votre place dans une ville japonaise contemporaine. Formez un groupe à partir de parias de la société et passez du temps avec eux pour débloquer de nouvelles compétences et combos. Laissez brièvement de côté votre quête pour faire un peu de karting, jouer à des jeux d’arcade ou découvrir 50 histoires secondaires.

Yakuza 0 | Août | PlayStation Plus Extra / Premium

Le côté glamour et la décadence débridée des années 80 font leur grand retour dans Yakuza 0. Combattez comme un dératé à Tokyo et Osaka avec le protagoniste Kazuma Kiryu et l’habitué de la série Goro Majima. Incarnez le premier pour découvrir comment il s’est retrouvé dans le pétrin lorsqu’un simple recouvrement de dettes a tourné au vinaigre. Ensuite, enfilez les chaussures argentées de Goro Majima et découvrez sa vie “normale” de propriétaire de cabaret.

Yakuza Kiwami | Août | PlayStation Plus Extra / Premium

Le premier jeu Yakuza est sorti en 2005 sur PS2. Ce remake sur PS4 propose une toute nouvelle expérience. Suivez les premiers pas de Kazuma Kiryu, qui retrouve les rues du Japon après dix années en prison pour un crime qu’il n’a pas commis, tout ça pour sauver son meilleur ami.

Yakuza Kiwami 2 | Août | PlayStation Plus Extra / Premium

La suite de Yakuza bénéficie également d’un remake. Ce n’est pas une simple mise à jour du jeu d’origine, car le jeu propose également une aventure jouable avec Goro Majima qui se situe avant les événements du jeu principal. Un an après les événements du premier Yakuza, un assassinat oblige Kazuma Kiryu à renoncer à son existence paisible pour négocier la paix entre des clans rivaux et affronter Ryuji Goda, le “Dragon du Kansai”.

Disponible cette année via le Catalogue des jeux PlayStation Plus

Yakuza 3 Remastered | PlayStation Plus Premium

Kazuma Kiryu avait mérité sa retraite. Pourtant, il se retrouve arraché à sa nouvelle vie de concierge d’orphelinat lorsqu’une ombre de son passé menace de le remettre sur le chemin de son ancien clan et de la sphère politique. Arpentez la ville animée de Kamurocho, Tokyo et les terres tropicales d’Okinawa pour sauver ses nouveaux pupilles.

Yakuza 4 Remastered | PlayStation Plus Premium

L’histoire de Yakuza prend de l’ampleur car, pour la toute première fois de la série, vous contrôlez plusieurs protagonistes : un prêteur sur gages, un détenu dans le couloir de la mort, un policier corrompu et le légendaire ex-yakuza Kazuma Kiryu. Ces quatre héros doivent unir leurs forces pour résoudre un meurtre. Dévoilez un combat secret pour l’argent, le pouvoir, le statut et l’honneur ainsi que la femme mystérieuse au cœur de toutes les manigances.

Yakuza 5 Remastered | PlayStation Plus Premium

De multiples perspectives façonnent une nouvelle fois une histoire tentaculaire alors que la paix entre le clan Tojo et l’alliance Omi s’effrite. Incarnez cinq personnages différents dont Kazuma Kiryu dans cinq grandes villes, avec des histoires qui s’entremêlent sur fond de guerre entre organisations yakuza.

Yakuza 6: The Song of Life | PlayStation Plus Extra / Premium

Dans la conclusion de l’histoire épique de Kazuma Kiryu, le Dragon de Dojima joue le père adoptif pour protéger son jeune pupille, Haruto, et élucider le mystère derrière l’attaque vicieuse portée contre la mère d’Haruto. Explorez Onomichi et Hiroshima et, avec l’aide d’amis improbables, replongez dans le monde de la pègre, montrez-vous plus malin que les clans à la recherche d’Haruto et trouvez les réponses à vos questions.