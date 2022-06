PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts de juillet 2022 dévoilé

La semaine prochaine, les abonnés au PlayStation Plus vont pouvoir découvrir trois jeux supplémentaires au sein de leur abonnement Essential, Extra ou Premium, ces nouvelles formules ayant récemment été lancées. Après un mois de juin qui a régalé les joueurs n'ayant pas encore fait le dernier Gof of War, quoi de neuf à l'horizon ? Nous en avions déjà une petite idée depuis ce week-end, puisque les habituelles fuites ont fait irruption sur la Toile, qui sont désormais confirmées.

Ce sont donc bien Crash Bandicoot 4: It's About Time, Arcadegeddon qui sortira de son Early Access et The Dark Pictures: Man of Medan qui pourront être récupérés dès mardi prochain, et ce jusqu'au 1er août.

Les sorties du PlayStation Plus pour juillet 2022

God of War (2018) Jusqu'au 4 juillet

Support : PS4 Naruto to Boruto: Shinobi Striker Jusqu'au 4 juillet

Support : PS4 Nickelodeon All-Star Brawl Jusqu'au 4 juillet

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour juillet 2022

Crash Bandicoot 4: It's About Time À partir du 5 juillet

Supports : PS5 et PS4 Arcadegeddon À partir du 5 juillet

Supports : PS5 et PS4 The Dark Pictures: Man of Medan À partir du 5 juillet

Support : PS4

Si vous désirez vous abonner au PlayStation Plus des cartes sont en vente sur Amazon.