PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts de mai 2022 dévoilé

Le mois de mai se profile déjà à l'horizon et avec lui un arrivage de jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus, qui viendra donc remplacer celui d'avril assez léger. Bon, pour ne pas changer, les fuites sont déjà passées par là, mais étaient-elles justes ? Eh bien oui, billbil-kun a une fois de plus visé juste.

Sans surprise, le roguelike Curse of the Dead Gods, le jeu d'action et d'aventure dans un univers nordique Tribes of Midgard et l'incontournable FIFA 22 pourront donc être récupérés à partir du mardi 3 mai et ce jusqu'au lundi 6 juin. Notez que les joueurs PS5 disposeront d'une version spécifique pour les deux derniers cités.

Les sorties du PlayStation Plus pour mai 2022

Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté Jusqu'au 2 mai

Support : PS4 Slay the Spire Jusqu'au 2 mai

Support : PS4 Hood: Outlaws & Legends Jusqu'au 2 mai

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour mai 2022

FIFA 22 À partir du 3 mai

Supports : PS5 et PS4 Tribes of Midgard À partir du 3 mai

Supports : PS5 et PS4 Curse of the Dead Gods À partir du 3 mai

Support : PS4

