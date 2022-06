PlayStation Plus : un Resident Evil surprise dans le Catalogue des Classiques en Amérique du Nord

Les nouvelles formules du PlayStation Plus débarquent progressivement dans le monde entier, avec quelques surprises à chaque fois. Le line-up des jeux compris dans les différentes offres s'est ainsi montré encore plus riche en Asie que ce que Sony Interactive Entertainment avait promis, et il s'avère qu'il est encore un peu différent pour son arrivée en Amérique ce jour.

Les abonnés ont notamment découvert dans le Catalogue des Classiques, offre de la formule Premium donnant accès à une sélection de jeux rétro adaptés aux PS4 et PS5, un certain Resident Evil Director's Cut, qui n'avait pas encore été annoncé. Ce portage de la version « non censurée » est livré avec quelques améliorations, dont du rewind, des filtres vidéo et des optimisations graphiques. La liste des jeux rétro qui l'accompagne est sinon la même, avec des versions NTSC en 60 Hz, une bonne nouvelle pour les joueurs américains, alors que les joueurs asiatiques semblent avoir hérité des éditions PAL en 50 Hz.

Découvrez Resident Evil Director’s Cut, sorti à l’origine sur la console PlayStation, a été amélioré avec un rendu supérieur, le rembobinage, la sauvegarde rapide et les filtres vidéo personnalisés. L'enquête du Service de police de Racoon City à la suite d'une étrange série de meurtres prend un virage lorsque l'équipe d'élite S.T.A.R.S. se retrouve coincée dans une maison des horreurs au cœur des montagnes Arklay. Explorez un manoir en ruines rempli de bêtes cruelles, de pièges mortels et de mystères irrésolus. Saurez-vous survivre? Ce titre a été converti de la version PlayStation aux consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 et offre de nouvelles fonctions. Par conséquent, il peut arriver que le jeu soit différent de celui de la version PlayStation, ou que certaines fonctions ne marchent pas correctement. Cette version ne prend pas en charge les périphériques de la console PlayStation, par conséquent certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais comme les autres jeux PlayStation, Resident Evil Director's Cut pourrait aussi être vendu seul sans obligation d'être abonné au PS+ à l'avenir. Espérons déjà qu'il soit intégré au Catalogue des Classiques au lancement du nouveau PlayStation Plus en Europe le 22 juin. D'ici là, vous pouvez toujours vous abonner au PlayStation Plus Essentiel pour 59,99 € par an.



Lire aussi : PlayStation Plus : Dino Crisis et Ridge Racer 2 bientôt ajoutés au Catalogue des Classiques ?