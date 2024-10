PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en octobre 2024 dévoilés, de quoi s'amuser pour Halloween

Comme chaque mois, il est temps de faire le point sur les prochains ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus à destination des abonnés Extra et Premium. Le programme de septembre comptait notamment l'inédit The Plucky Squire dès sa sortie, mais il faudra se contenter de titres existants cette fois. Comme attendu, Dino Crisis en fait partie et nous retrouvons notamment GRIS, une bonne manière de mettre en avant le travail de Nomada Studio juste à temps pour le lancement de Neva. Notons également la présence de Dead Island 2, qui devrait ravir les joueurs ne l'ayant pas encore fait.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 14 jeux qui seront ajoutés le mardi 15 octobre.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Dead Island 2 (PS5, PS4)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS5, PS4)

Two Point Campus (PS5, PS4)

GRIS (PS5, PS4)

Return to Monkey Island (PS5)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS5, PS4)

Firefighting Simulator - The Squad (PS5, PS4)

Overpass 2 (PS5)

Tour de France 2023 (PS5, PS4)

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands (PS4) PlayStation Plus Premium | Jeux PSVR 2 et Catalogue des Classiques Le Dernier Horloger (PSVR 2)

Dino Crisis (PS1)

Forbidden Siren (nom en Europe) / Siren (nom dans le reste du monde) (PS2)

R-Type Dimensions EX (PS4)

