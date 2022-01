PlayStation : le récapitulatif personnalisé de 2021 disponible, avec des avatars à débloquer

Comme chaque année, Sony permet aux joueurs de découvrir quelques statistiques et autres chiffres intéressants sur leur activité avec les PlayStation 4 et 5. Le constructeur vient de lancer son récapitulatif personnalisé de l'année 2021, permettant de connaître votre temps de jeu et vos titres préférés.

Nombre d'heures jouées au total, selon la plateforme (PS4 et PS5), en solo, en multijoueur ou en VR, nouveaux Trophées débloqués, la page dédiée à l'évènement permet de tout savoir, Sony en profite pour rappeler qu'il a offert pas moins de 37 titres aux abonnés PlayStation Plus en 2021 et glisse quelques chiffres concernant ses jeux les plus populaires comme Ratchet & Clank: Rift Apart, Death Stranding: Director's Cut, Destruction AllStars et Returnal, même si vous n'y avez pas encore joué.

Une fois votre récapitulatif obtenu, vous pouvez même débloquer un code à entrer sur le site de Sony ou directement sur votre PS4 ou PS5 avec de récupérer quatre avatars pour votre profil PSN. Alors, l'année 2021 a-t-elle été riche de votre côté sur les consoles PlayStation ? Vous pouvez pour rappel retrouver des jeux PS5 sur Amazon.