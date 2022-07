PlayStation Stars : un nouveau programme de fidélité avec des récompenses virtuelles dévoilé, mais sans NFT !

En plus de rares exclusivités attendues au cours de cette deuxième partie d'année sur les PS5 et PS4, telles que The Last of Us Part I et God of War Ragnarök, c'est surtout du côté des services que Sony Interactive Entertainment communique et se renouvèle actuellement. Après la refonte du PlayStation Plus, dont nous avons appris hier la liste des jeux ajoutés aux abonnements Extra et Premium en juillet, c'est un tout nouveau programme qui vient d'être dévoilé, appelé PlayStation Stars.

Mais que se cache-t-il derrière ce nom ? Comme expliqué sur le blog de la firme, PlayStation Stars est un programme de fidélité inédit gratuit qui sera lancé plus tard cette année et permettra de gagner des récompenses au travers de campagnes et activités au fil des mois. Cela ira de jouer aux jeux de notre collection à remporter des tournois organisés par la marque, en passant par l'acquisition de Trophées spécifiques voire même à être le premier joueur à obtenir un Platine dans notre zone géographique (si les médias et influenceurs comptent, c'est un peu de la triche...).

Tous les membres pourront obtenir des « points de fidélité » à dépenser au sein d'un catalogue incluant des fonds pour notre porte-monnaie PSN (comme avec Microsoft Rewards ?) et des produits du PlayStation Store sélectionnés au préalable (jeux, DLC...). Par ailleurs, tous les abonnés au PS+ gagneront automatiquement des points supplémentaires. Un nouveau type de récompense sera pour l'occasion introduit, appelé en anglais « digital collectibles » et « objets de collection numériques » en français, qui seront « représentations numériques d’objets appréciés des fans de l’univers PlayStation, comme des figurines de personnages emblématiques de jeux ou d’autres formes de divertissement, mais également de périphériques célébrant l’Histoire et les innovations de Sony ».

Et puisque la question épineuse des NFT peut vite venir à l'esprit avec ce genre de déclaration, le Washington Post a eu droit à une réponse claire de la vice president of network advertising Grace Chen :

Ce ne sont certainement pas des NFT. Définitivement pas. Vous ne pouvez pas les échanger ou les vendre. Cela ne tire parti d'aucune technologie de blockchain et n'est certainement pas des NFT.

Il ne reste plus qu'à patienter pour avoir plus de concret au sujet de ce programme PlayStation Stars qui devrait donc plaire aux fans assidus de la marque.